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Photos: FSU celebrates, returns to Women's CWS

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from the Osceola as well as FSU athletics as the Seminoles defeated Georgia 4-2 to advance to the Women's College World Series.


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