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Photos: FSU dominates Southern Miss

Bob Ferrante • TheOsceola
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@bobferrante

Photo gallery from Mike Olivella of FSU's 66-13 win over Southern Miss.


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