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Photos: FSU edges UConn in extras to advance to CWS

Mike Olivella
Photographer

Photos from Mike Olivella of FSU's win over UConn and the celebration as the Seminoles clinch a trip to the College World Series.

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