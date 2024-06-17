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Photos: FSU eliminates Virginia in CWS

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from USA Today Sports of Florida State's win over Virginia in the CWS on Sunday.

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