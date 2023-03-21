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{{ timeAgo('2023-03-21 16:46:03 -0500') }} football Edit

Photos: FSU returns to practice field

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State held practice No. 4 on Tuesday afternoon. The Seminoles will hit the field again on Thursday before holding a closed scrimmage on Saturday morning.

Look for observations from Tuesday's practice and more later on the Osceola.


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