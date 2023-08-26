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Photos: FSU's practice inside Doak on Saturday night

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The Florida State football team practices under the lights inside Doak Campbell Stadium on Saturday night.

We will have observations from FSU's practice later on the Osceola.


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