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Photos: FSU's regional win over Stetson

Mike Olivella
Photographer

Photos from Mike Olivella of FSU's 7-2 win over Stetson on Friday afternoon.

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