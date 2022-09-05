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Photos: FSU's win over LSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The Osceola's Kris Zuments and USA Today Sports' Melina Vastola provide photos from FSU's 24-23 win over LSU on Sunday.


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