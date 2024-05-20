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Photos: FSU softball wins regional title
Mike Olivella
Photographer
Photos from FSU's win over Auburn on Sunday night to wrap up the Tallahassee Regional title.
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