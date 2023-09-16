News More News
ago football Edit

Photos: FSU survives to defeat BC in ACC opener

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from USA Today Sports of Florida State's win over Boston College.


Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}