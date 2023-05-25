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Photos: FSU takes game 1 of Supers

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State pulled away in the third inning to take an 8-1 win over Georgia on Thursday night in game 1 of the Super Regionals.


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