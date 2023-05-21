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Photos: FSU wins Tallahassee Regional

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Florida State's regional games on Sunday, including the 1-0 victory in the championship game.


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