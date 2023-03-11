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Photos: Jermaine Johnson's brick reveal

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State honored Jermaine Johnson with the reveal of his brick on the Legacy Walk on Saturday morning. Johnson was joined by some teammates like Jashaun Corbin and Keir Thomas as well as Mike Norvell, John Papuchis, members of the football staff and athletics director Michael Alford.


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