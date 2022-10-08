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Photos: NC State 19, FSU 17

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Rob Kinnan of USA Today Sports as well as a few from FSU athletics following NC State's 19-17 win over the Seminoles.


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