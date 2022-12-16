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Photos: Prospects arrive for final FSU official visit weekend

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State hosted a large group of high school and transfer portal prospects. Here are some photos of them arriving at Doak Campbell Stadium on Friday afternoon.

For live updates on FSU's official visit weekend, go here.


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