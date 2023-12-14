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Portal QBs DJ Uiagalelei, Cam Ward, five 2024 commits to visit FSU
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State head coach Mike Norvell and his staff will wrap their December recruiting calendar by hosting their last official visit weekend of the month before heading into the NCAA Dead Period, which will lead to the Early National Signing Day on Wednesday, Dec. 20.
Five prospects who have already committed to be a part of FSU's 2024 recruiting class are expected to be on-campus starting on Friday. Those prospects are KJ Bolden, Kam Davis, Jamari Howard, Manasse Itete and Lawayne McCoy.
Armondo Blount has instead opted to visit Miami, his mother told Rivals' Adam Gorney late Thursday afternoon.
Two transfer portal quarterbacks — Oregon State's DJ Uiagalelei and Washington State's Cam Ward — are also expected to be on the FSU campus at some point over the weekend. The news of Uiagalelei's visit was first reported by ESPN's Pete Thamel on Tuesday. The Osceola's sources have indicated that Uiagalelei and Ward will indeed be on-campus.
Earlier in the week the Osceola was told the Georgia defensive end Marvin Jones Jr. could potentially be on FSU's campus this weekend but that hasn't been confirmed yet.
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