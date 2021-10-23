 Florida State vs. U Mass football post-game call-in show. FSU fans react to the FSU at U Mass game.
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Warchant TV post-game football call-in show: FSU's win vs. U Mass

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Warchant.com's Gene Williams and Tom Lang break down the Florida State-UMass football game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
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What were the lows from Florida State-UMass football game? We want to hear from the FSU football fans.

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