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Practice report: DE notes, special teams focus for FSU in practice No. 17
Bob Ferrante
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TheOsceola
Editor
Florida State is in the middle of a lengthy stretch without an off day, beginning Monday and running through Saturday. It makes sense for Mike Norvell and the coaching staff to turn the focus to sp...
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