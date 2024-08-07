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Practice report: Malik Benson's consistency, DB's tight coverage stand out
Bob Ferrante
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TheOsceola
Editor
JACKSONVILLE — Florida State moved inside for its first practice on the First Coast on Wednesday, using the Jacksonville Jaguars’ flex indoor field. This is FSU’s fourth season camping at the Unive...
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