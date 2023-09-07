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Prospect list for the FSU vs. Southern Miss game

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State will host several prospects committed to its 2024 recruiting class and some of the top prospects from the state of Florida and the southeast on unofficial visits for its game with Southern Miss on Saturday.

Here is the list of prospects from the 2024, 2025 and 2026 recruiting classes expected to be on campus this weekend.

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