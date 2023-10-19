News More News
ago football Edit

Recruiting: Visitors' list for FSU vs. Duke

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Florida State will host some of the top talent from the recruiting classes of 2024 through 2026 for its home game against Duke on Saturday (has 7:30 p.m. on ABC). The list includes several members of the class of 2024, 2025 and 2026 who are already committed to the Seminoles.

The list of expected visitors also includes several players committed to other schools: 2024 DT Artavius Jones (Miami), 2024 DT Nasir Johnson (Florida), 2025 DE Armondo Blount (Miami), 2025 CB Chris Ewald (Michigan) and 2025 OLB Jadon Perlotte (UGA)

FSU commits for 2024, 2025, 2026

2024 prospects

2025 prospects

2026 prospects

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}