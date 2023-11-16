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Recruiting: Visitors' list for FSU vs. North Alabama

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

A week after hosting some of the top prospects from Florida and around the country last week for their game against Miami, things will be a little slower on the recruiting front for the FSU coaching and recruiting staff this week as it relates to prospects making unofficial visits for the North Alabama game.

Here is a list of prospects expected to be on-campus this weekend.

FSU commits for 2024, '25 and '26

2024 prospects

2025 prospects

2026 prospects

2027 prospects

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