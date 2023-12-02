Advertisement
News More News
ago football Edit

Recruits and commits react to FSU beating Louisville and winning the ACC

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Florida State dominated Louisville defensively to remain undefeated and win the ACC Championship, 16-6. Here are what some of the Seminoles commits and targets are saying about the win.

Advertisement

"Another statement game to the playoff committee if you ask me. The guys went out, fought hard and used the coaching and technique from practice leading into the game. Defense played an amazing game to showcase their physicality and willing to make plays. WE NOT DONE YET! 🍢

"So proud of this team and what they overcame. Facing all the adversity that they have faced and still overcoming it and winning speaks volumes about this program and where we are heading."

"Well deserved. Heck of a season and glad we pulled it out. Go Noles!"

"Not the prettiest win but we got it done! Defense gon do what we do everytime. Best defense in college football!"

THIS STORY WILL BE UPDATED.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement