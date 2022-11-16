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{{ timeAgo('2022-11-16 19:10:44 -0600') }} football Edit

Reeling Them In: Rueben Bain of Miami Central

Charles Fishbein • TheOsceola
Recruiting Analyst

Four-star defensive end Rueben Bain sits down with the Osceola's Charles Fishbein to discuss his success as well as Miami Central's in 2022.

He has a few official visits left and confirmed his six finalists are, in no order, Miami, Alabama, Oklahoma, Auburn, Louisville and Florida State.

Bain plans to sign in December and enroll in college in January.

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