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Reeling Them In: What Brock Glenn's commitment means for FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss four-star quarterback Brock Glenn's flip from Ohio State to Florida State. What are Glenn's strengths and areas of improvement? What does Glenn bring to FSU? The guys discuss those topics and more on the latest episode of Reeling Them In

Fishbein wrote about Glenn's commitment on Monday.

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