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Safety Jarvis Boatwright sets official visit dates with FSU, three others

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Class of 2024 safety prospect Jarvis Boatwright announced on Tuesday that he has narrowed his list of potential college homes to four schools. And he plans to take an official visit to each of those schools in June.

Boatwright will visit Florida State on the weekend of June 23, and it will be the last of his official visits. The rising senior from Clearwater (Fla.) High will also visit Southern Cal (June 2-4), South Carolina (June 9-11) and Tennessee (June 16-18).

According to Clearwater head coach Thor Jozwiak, Boatwright plans to announce who he will be committing to in early August, just prior to the kickoff of his senior season. Boatwright has visited Florida State's campus at least twice this year on unofficial visits with his last stop in Tallahassee coming in early March.

The Osceola spoke with Boatwright after his last visit in March to FSU. Please click on the video below for that interview.

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