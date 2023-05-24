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Safety prospect Kevin Levy sets official visit date with FSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Class of 2024 WR/DB prospect Kevin Levy is now one of more than a dozen prospects that are expected to take official visits to Florida State in June. Levy, from West Palm Beach (Fla.) Cardinal Newman High, announced that he will take his official visit with the Seminoles on the weekend of June 16.

The 6-foot and 180-pound rising senior has been on the FSU campus multiple times this year on unofficial visits, including trips in March and April. Levy is also reported to have official visits set up in June with Illinois and Louisville.

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