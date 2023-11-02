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Scouting Report: Pitt
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Fourth-ranked FSU (8-0, 6-0 ACC) will travel to take on Pitt (2-6, 1-3) on Saturday at 3:30 p.m. in a game that will be televised nationally by ESPN. Mark Jones will be handling the play-by-play, a...
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