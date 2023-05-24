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Seminole Sidelines: 1 on 1 with 2024 OT Deryc Plazz

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham goes 1-on-1 with 2024 offensive tackle Deryc Plazz. The Jacksonville (Fla.) Andrew Jackson standout has FSU among his top 5 schools, and Plazz discusses his life, football career and recruitment.

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