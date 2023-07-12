News More News
ago baseball Edit

Seminole Sidelines: 1 on 1 with FSU's Chip Baker

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, Florida State baseball's Chip Baker (AKA "Big Shooter") is hanging up the cleats after 39 years serving as an Assistant Coach and Director of Baseball Operations. Chip goes 1 on 1 with The Osceola's Ariya Massoudi to detail the decision and sharing some favorite memories of Jameis Winston, Buster Posey, JD Drew and Mike Martin Sr.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}