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Seminole Sidelines: 1 on 1 with junior college DB Ashlynd Baker

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, Iowa Western Community College defensive back Ashlynd Barker discusses his recruitment and his visits to Florida State (beginning Friday) and then Oregon State.

Barker is a Columbus (Ga.) native who took a redshirt in 2022 at Iowa Western CC. He talks with the Osceola's Patrick Burnham about his FSU visit, which begins on Friday.

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