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Seminole Sidelines: 1 on 1 with Sara Bejedi

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Sara Bejedi of FSU women's basketball joins Ariya Massoudi to catch up fans on the team's hard work preparing for the 2023-24 season. The star guard gives her thoughts on the newcomers joining the team, Coach Brooke Wyckoff's first season, her own progress, and the team's upcoming tour to Greece and Croatia in August.

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