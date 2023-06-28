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Seminole Sidelines: 1 on 1 with 'Voice of the Noles' Jeff Culhane

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, Ariya Massoudi and the "Voice of the Noles" Jeff Culhane chat about Mike Norvell's job so far at FSU, the team's outlook for the season and Jeff's first year in Tallahassee as the broadcaster for football and men's basketball. They finish talking about some FSU basketball and Coach Ham's chances of a bounce back season.

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