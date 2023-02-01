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Seminole Sidelines: 2023 recruiting class wrap, Junior Day offers

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Patrick Burnham and Charles Fishbein give their insights on FSU's 2023 recruiting class, offers that came from Junior Day No. 3, and where the Seminoles might look in the transfer portal after spring practice.

For more on FSU recruiting, go to our recruiting board

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