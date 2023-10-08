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Seminole Sidelines: A second look at FSU-VT, reflecting on 5-0 start

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On Sunday night's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Curt Weiler and Bob Ferrante offer second-look thoughts on FSU's win over Virginia Tech. We also reflect on some areas of improvement coming out of the bye, young players who impressed and what could the Seminoles do if they need to play a game without Johnny Wilson.

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