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Seminole Sidelines: A Super start for FSU softball

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

On Friday's edition of Seminole Sidelines, FSU's bats wake up after a nap on Sunday against South Carolina to produce eight runs in a rout of Georgia in game 1 of the Super Regional.

Ariya Massoudi, Curt Weiler and Bob Ferrante discuss FSU's hitting, speed and defense as well as yet another terrific postseason performance from Kathryn Sandercock.

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