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Seminole Sidelines: Adam Gorney joins to talk Landen Thomas, FSU's class

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, Rivals national analyst Adam Gorney joins the Osceola's Patrick Burnham and Charles Fishbein to discuss Landen Thomas' flip from Georgia to FSU.

Gorney also reflects on FSU's 2024 class, from Kameron Davis to Luke Kromenhoek and a quartet of receivers.

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