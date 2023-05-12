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Seminole Sidelines: Addition of Destyn Hill, visits, softball, baseball

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On Friday's edition of Seminole Sidelines, FSU officially welcomes Destyn Hill (again). Curt Weiler and Bob Ferrante discuss the 2021 receiver signee and what he brings to the Seminoles this fall. Could he make a bigger impact on offense or special teams?

We also discuss the weekend recruiting visitors, FSU softball in the ACC Tournament and FSU baseball plays host to No. 1 Wake Forest.

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