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{{ timeAgo('2023-03-20 17:43:29 -0500') }} baseball Edit

Seminole Sidelines: Baseball struggling, softball surging, March Madness

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi, Nick Carlisle and WCTV Sports Director Ryan Kelly discuss FSU baseball's series loss to Boston College, where the Seminoles go from here and the chance to spark the season with a win over the Gators.

The guys also break down FSU softball's sweep of Syracuse and the fight they showed at Oklahoma and Oklahoma State. They wrap with some March Madness thoughts and the weekend's major upsets.

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