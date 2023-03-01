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Seminole Sidelines: Business of FSU, ACC athletics

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Osceola publisher Jerry Kutz and editor Bob Ferrante discuss comments by FSU athletics director Michael Alford and Clemson athletics director Graham Neff about the need for revenue sharing within the ACC. What's next? What's commissioner Jim Phillips' role?

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