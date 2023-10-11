News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: Can FSU reel in McCray, Solomon or Howard?

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Wednesday's edition of Seminole Sidelines, Osceola analysts Patrick Burnham and Charles Fishbein discuss five-star safety KJ Bolden's visit to FSU as well as four-star DE target LJ McCray's official visit.

Is FSU in play for Jalewis Solomon, who has decommitted from Auburn? Also thoughts on Ny Carr committing to Miami updates on Koby Howard and Taevion Swint as well as thoughts on FSU's 2026 commitment Trey Bell.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}