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Seminole Sidelines: Day 1 of FSU's camp, what we're watching in August

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

On a special Thursday night edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham, Jerry Kutz and Bob Ferrante discuss their early impressions of FSU's first practice, what we're watching for in August and how the Seminoles will handle expectations.

Observations from Day 1 of FSU's practice

Watch: Highlights from FSU's first practice

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