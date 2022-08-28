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Seminole Sidelines: Duquesne review, early thoughts on LSU

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Ariya Massoudi and Curt Weiler host Seminole Sidelines and are joined via Zoom by Mark Salva and Patrick Burnham. The guys take a look back at the Seminoles' rout of Duquesne, what can be learned from a dominating performance over an FCS team and take an early look at the LSU game next Sunday in New Orleans.

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