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Seminole Sidelines: Early impressions of FSU baseball, softball

Ariya Massoudi • TheOsceola
Director of Creative Media
@AriyaMassoudi

Seminole Sidelines is back after a fun weekend. Ariya Massoudi, Curt Weiler and Bob Ferrante give their early impressions of Florida State softball and baseball. We also discuss a big road basketball win for the FSU men at Louisville on Saturday.

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