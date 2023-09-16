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Seminole Sidelines: First impressions as FSU hangs on for victory at BC

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Osceola football analysts Pat Burnham and Mark Salva break down FSU's 31-29 win over Boston College on Saturday afternoon.

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