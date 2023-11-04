Advertisement
News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: First Impressions as FSU moves to 9-0 with win at Pitt

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Seminole Sidelines host Pat Burnham is joined by the Osceola's Jerry Kutz, Mark Salva and Charles Fishbein to breakdown FSU's 24-7 win over Pitt on the road. The victory moves FSU to 9-0 on the season as they lock in their spot in the ACC Championship game with the win. We also start talking about Florida State's matchup next week vs. Miami.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement