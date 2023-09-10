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Seminole Sidelines: First impressions of FSU's dominating win over So. Miss

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Following Florida State's 66-13 win over Southern Miss, the Osceola's Patrick Burnham, Mark Salva and Charles Fishbein reflect on the dominating performance as well as the chance to see a large number of young players earn opportunities in the second half on Saturday night.

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