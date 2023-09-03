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Seminole Sidelines: First impressions of FSU's rout of LSU

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Osceola football analysts Patrick Burnham, Mark Salva and Charles Fishbein discuss FSU's rout of LSU on Sunday night.

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