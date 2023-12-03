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Seminole Sidelines: First impressions of FSU's win, ACC title, CFP

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On Saturday night's edition of Seminole Sidelines, the Osceola's Patrick Burnham, Jerry Kutz, Mark Salva and Charles Fishbein discuss FSU's 16-6 win over Louisville, the program's first ACC title since 2014, and what's next with the College Football Playoff announcement on Sunday at noon.

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