News More News
ago football Edit

Seminole Sidelines: First impressions of FSU's win at Clemson

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

On the Seminole Sidelines First Impressions show, host Patrick Burnham leads a roundtable discussion with FSU receiver Kez McCorvey, Osceola publisher Jerry Kutz and Tampa talk show host JP Peterson to reflect on FSU's 31-24 victory in overtime at Clemson.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}